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Белелюбский Борис Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1820

Дочь: Белелюбская Софья Борисовна

Мать ребёнка: Белелюбская Вера Николаевна

Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.05.1821

Сын: Белелюбский Николай Борисович

Мать ребёнка: Белелюбская Вера Николаевна

Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.11.1822

Сын: Белелюбский Михаил Борисович

Мать ребёнка: Белелюбская Вера Николаевна

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белелюбская Вера Николаевна

Смерть
Неизвестно