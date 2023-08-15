Белелюбский Борис Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1820
Дочь: Белелюбская Софья Борисовна
Мать ребёнка: Белелюбская Вера Николаевна
Рождение ребёнка
19.05.1821
Сын: Белелюбский Николай Борисович
Мать ребёнка: Белелюбская Вера Николаевна
Рождение ребёнка
07.11.1822
Сын: Белелюбский Михаил Борисович
Мать ребёнка: Белелюбская Вера Николаевна
Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно