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Архипов Иван Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

06.02.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Архипов Егор Афанасьев

Мать: ?

Рождение ребёнка
1842

Сын: Архипов Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Архипова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дубинкина (хомутова) Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Архипова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Архипова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мартынова Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Архипова Прасковья Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Прасковья Иванова

Смерть
06.02.1890
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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