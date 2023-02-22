Архипов Иван Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти06.02.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Архипов Егор Афанасьев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1842
Сын: Архипов Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Архипова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дубинкина (хомутова) Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Архипова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Архипова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мартынова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Архипова Прасковья Иванова
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1890
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость