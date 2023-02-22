Архипова Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Прасковья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Архипов Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Архипов Иван Егоров

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дубинкина (хомутова) Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Егоров

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Архипов Иван Егоров

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мартынова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Архипов Иван Егоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Иван Егоров

Смерть
Неизвестно
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