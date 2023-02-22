Архипова Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Архипов Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Архипов Иван Егоров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дубинкина (хомутова) Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Егоров
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Архипов Иван Егоров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мартынова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Архипов Иван Егоров
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архипов Иван Егоров
Смерть
Неизвестно