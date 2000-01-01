Дубинкина(Хомутова) Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинкина(Хомутова) Анисья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1867

Сын: Дубинкин(хомутов) Степан Васильевич

Отец ребёнка: Дубинкин(хомутов) Василий Семёнович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
15.03.1871

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Дубинкин(хомутов) Василий Семёнович

Рождение ребёнка
20.07.1880

Сын: Дубинкин(хомутов) Илья Васильевич

Отец ребёнка: Дубинкин(хомутов) Василий Семёнович

Рождение ребёнка
10.08.1881

Сын: Дубинкин(хомутов) Лавр Васильевич

Отец ребёнка: Дубинкин(хомутов) Василий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинкин(хомутов) Василий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубинкин(хомутов) Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Дубинкин(хомутов) Василий Семёнович

с. Селитьба
Смерть
Неизвестно
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