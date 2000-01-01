Дубинкина(Хомутова) Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1867
Сын: Дубинкин(хомутов) Степан Васильевич
Отец ребёнка: Дубинкин(хомутов) Василий Семёнович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
15.03.1871
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Дубинкин(хомутов) Василий Семёнович
Рождение ребёнка
20.07.1880
Сын: Дубинкин(хомутов) Илья Васильевич
Отец ребёнка: Дубинкин(хомутов) Василий Семёнович
Рождение ребёнка
10.08.1881
Сын: Дубинкин(хомутов) Лавр Васильевич
Отец ребёнка: Дубинкин(хомутов) Василий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубинкин(хомутов) Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Дубинкин(хомутов) Василий Семёнович
с. Селитьба
Смерть
Неизвестно