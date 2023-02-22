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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Архипов Иван Егоров
Отец ребёнка: Архипов Егор Афанасьев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Архипов Федот Егоров
Отец ребёнка: Архипов Егор Афанасьев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пьянова Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Архипов Егор Афанасьев
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Архипов Егор Афанасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Егорова
Отец ребёнка: Архипов Егор Афанасьев