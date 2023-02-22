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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Архипов Иван Егоров

Отец ребёнка: Архипов Егор Афанасьев

Рождение ребёнка
1821

Сын: Архипов Федот Егоров

Отец ребёнка: Архипов Егор Афанасьев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пьянова Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Архипов Егор Афанасьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Архипов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Архипов Егор Афанасьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Егорова

Отец ребёнка: Архипов Егор Афанасьев

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