Рухлин Михаил Фролович 22.05.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рухлин Михаил Фролович

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Место рождения

Авдотьино, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.05.1918

Дата смерти

11.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1918

Отец: Рухлин Фрол Михайлович

Мать: Баринова Марфа

Авдотьино, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рухлин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Рухлина Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рухлина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
20.07.1945

Сын: Рухлин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Рухлина Анна Васильевна

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
11.09.2005
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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