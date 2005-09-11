Рухлин Михаил Фролович
Место рождения
Дата рождения22.05.1918
Дата смерти11.09.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1918
Отец: Рухлин Фрол Михайлович
Мать: Баринова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рухлин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Рухлина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рухлина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
20.07.1945
Сын: Рухлин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Рухлина Анна Васильевна
Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
11.09.2005
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область