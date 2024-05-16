Баринова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Рухлин Фрол Михайлович
Рождение ребёнка
18.08.1911
Сын: Рухлин Александр Фролович
Отец ребёнка: Рухлин Фрол Михайлович
Рождение ребёнка
14.01.1912
Отец ребёнка: Рухлин Фрол Михайлович
Рождение ребёнка
22.05.1918
Отец ребёнка: Рухлин Фрол Михайлович
Смерть
Неизвестно