Баринова Марфа Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Баринова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рухлин Фрол Михайлович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Рухлин Павел Фролович

Отец ребёнка: Рухлин Фрол Михайлович

Авдотьино, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1911

Сын: Рухлин Александр Фролович

Отец ребёнка: Рухлин Фрол Михайлович

Авдотьино, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1912

Сын: Рухлин Василий Фролович

Отец ребёнка: Рухлин Фрол Михайлович

Авдотьино, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1918

Сын: Рухлин Михаил Фролович

Отец ребёнка: Рухлин Фрол Михайлович

Авдотьино, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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