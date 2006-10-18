Мельник (Голенко) Людмила Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник (Голенко) Людмила Илларионовна

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Место рождения

г. Спирино

Дата рождения

27.12.1916

Дата смерти

18.10.2006

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1922 г.р.
1911 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1916

Отец: Петров Николай Васильевич

Мать: Адрианова Анфиса Николаевна

г. Спирино
Рождение ребёнка
15.07.1939

Сын: Умнов Борис Андреевич

Отец ребёнка: Умнов Андрей Борисович

г. Куйбышев
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельник Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельник Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельник Пётр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельник Пётр Александрович

Развод
Неизвестно

Муж: Умнов Андрей Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Умнов Андрей Борисович

Смерть
18.10.2006
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