Мельник (Голенко) Людмила Илларионовна
Место рожденияг. Спирино
Дата рождения27.12.1916
Дата смерти18.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1916
г. Спирино
Рождение ребёнка
15.07.1939
Отец ребёнка: Умнов Андрей Борисович
г. Куйбышев
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1953
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.2006