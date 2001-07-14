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Умнов Андрей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1911

Дата смерти

14.07.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1911

Отец: Умнов Борис Павлович

Мать: Умнова Надежда

Рождение ребёнка
15.07.1939

Сын: Умнов Борис Андреевич

Мать ребёнка: Мельник Людмила Илларионовна

г. Куйбышев
Рождение ребёнка
05.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Керчь, Крым
Развод
Неизвестно

Жена: Мельник Людмила Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельник Людмила Илларионовна

Смерть
14.07.2001
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