Умнов Андрей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1911
Дата смерти14.07.2001
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1911
Отец: Умнов Борис Павлович
Мать: Умнова Надежда
Рождение ребёнка
15.07.1939
Мать ребёнка: Мельник Людмила Илларионовна
г. Куйбышев
Рождение ребёнка
05.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Керчь, Крым
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.2001