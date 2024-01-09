Смольянинова (Мельник) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
27.09.1971
Дочь: Кулябина (Безрукова) Любовь
Отец ребёнка: Смольянинов ?
Рождение ребёнка
27.08.1978
Дочь: Осетрова (Смольянинова) Екатерина
Отец ребёнка: Смольянинов ?
Рождение ребёнка
09.04.1980
Сын: Смольянинов Сергей
Отец ребёнка: Смольянинов ?
Рождение ребёнка
13.06.1980
Сын: Герасимов Андрей
Отец ребёнка: не указан