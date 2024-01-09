Смольянинова (Мельник) Наталья Петровна 1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смольянинова (Мельник) Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Мельник Пётр Александрович

Мать: Мельник (Голенко) Людмила Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
27.09.1971

Дочь: Кулябина (Безрукова) Любовь

Отец ребёнка: Смольянинов ?

Рождение ребёнка
27.08.1978

Дочь: Осетрова (Смольянинова) Екатерина

Отец ребёнка: Смольянинов ?

Рождение ребёнка
09.04.1980

Сын: Смольянинов Сергей

Отец ребёнка: Смольянинов ?

Рождение ребёнка
13.06.1980

Сын: Герасимов Андрей

Отец ребёнка: не указан

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