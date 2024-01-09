Кулябина (Безрукова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулябин Павел
Рождение ребёнка
29.01.1991
Дочь: Шафар (Кулябина) Надежда
Отец ребёнка: Кулябин Павел
Рождение ребёнка
01.11.1994
Дочь: (Кулябина) Анастасия
Отец ребёнка: Кулябин Павел
Украина
Рождение ребёнка
08.08.1997
Сын: Кулябин Володимир
Отец ребёнка: Кулябин Павел
Украина
Рождение ребёнка
27.05.2002
Сын: Кулябин Максим
Отец ребёнка: Кулябин Павел