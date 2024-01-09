Кулябина (Безрукова) Любовь 27.09.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулябина (Безрукова) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1971

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1971

Отец: Смольянинов ?

Мать: Смольянинова (Мельник) Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулябин Павел

Рождение ребёнка
29.01.1991

Дочь: Шафар (Кулябина) Надежда

Отец ребёнка: Кулябин Павел

Рождение ребёнка
01.11.1994

Дочь: (Кулябина) Анастасия

Отец ребёнка: Кулябин Павел

Украина
Рождение ребёнка
08.08.1997

Сын: Кулябин Володимир

Отец ребёнка: Кулябин Павел

Украина
Рождение ребёнка
27.05.2002

Сын: Кулябин Максим

Отец ребёнка: Кулябин Павел

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