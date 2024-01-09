Смольянинов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1971
Дочь: Кулябина (Безрукова) Любовь
Мать ребёнка: Смольянинова (Мельник) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
27.08.1978
Дочь: Осетрова (Смольянинова) Екатерина
Мать ребёнка: Смольянинова (Мельник) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
09.04.1980
Сын: Смольянинов Сергей
Мать ребёнка: Смольянинова (Мельник) Наталья Петровна