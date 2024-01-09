Смольянинов ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Смольянинов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1971

Дочь: Кулябина (Безрукова) Любовь

Мать ребёнка: Смольянинова (Мельник) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
27.08.1978

Дочь: Осетрова (Смольянинова) Екатерина

Мать ребёнка: Смольянинова (Мельник) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
09.04.1980

Сын: Смольянинов Сергей

Мать ребёнка: Смольянинова (Мельник) Наталья Петровна

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