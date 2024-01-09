Кулябин Павел
Место рожденияУкраина
Дата рождения28.09.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1969
Отец: Кулябин ?
Мать: Кулябина ?
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1991
Дочь: Шафар (Кулябина) Надежда
Мать ребёнка: Кулябина (Безрукова) Любовь
Рождение ребёнка
01.11.1994
Дочь: (Кулябина) Анастасия
Мать ребёнка: Кулябина (Безрукова) Любовь
Украина
Рождение ребёнка
08.08.1997
Сын: Кулябин Володимир
Мать ребёнка: Кулябина (Безрукова) Любовь
Украина
Рождение ребёнка
27.05.2002
Сын: Кулябин Максим
Мать ребёнка: Кулябина (Безрукова) Любовь