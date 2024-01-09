Кулябин Павел 28.09.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулябин Павел

Место рождения

Украина

Дата рождения

28.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1969

Отец: Кулябин ?

Мать: Кулябина ?

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулябина (Безрукова) Любовь

Рождение ребёнка
29.01.1991

Дочь: Шафар (Кулябина) Надежда

Мать ребёнка: Кулябина (Безрукова) Любовь

Рождение ребёнка
01.11.1994

Дочь: (Кулябина) Анастасия

Мать ребёнка: Кулябина (Безрукова) Любовь

Украина
Рождение ребёнка
08.08.1997

Сын: Кулябин Володимир

Мать ребёнка: Кулябина (Безрукова) Любовь

Украина
Рождение ребёнка
27.05.2002

Сын: Кулябин Максим

Мать ребёнка: Кулябина (Безрукова) Любовь

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