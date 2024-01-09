Кулябин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1957
Дочь: Дубчак (Кулябин) Надежда
Мать ребёнка: Кулябина ?
Рождение ребёнка
28.09.1969
Сын: Кулябин Павел
Мать ребёнка: Кулябина ?
Украина
Рождение ребёнка
01.07.1970
Дочь: Садвакасова (Кулябин) Ольга
Мать ребёнка: Кулябина ?