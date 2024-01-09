Адрианова (Рыжкова) Анфиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адрианова (Рыжкова) Анфиса Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1896

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1896

Отец: Николай

Мать: ?

Рождение ребёнка
27.12.1916

Дочь: Мельник Людмила Илларионовна

Отец ребёнка: Петров Николай Васильевич

г. Спирино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адрианов Артур Николаевич

Отец ребёнка: Адрианов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адрианов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адрианов Николай

Развод
Неизвестно

Муж: Голенко Илларион Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голенко Илларион Степанович

Смерть
1988
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