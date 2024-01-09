Адрианова (Рыжкова) Анфиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1896
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.1916
Дочь: Мельник Людмила Илларионовна
Отец ребёнка: Петров Николай Васильевич
г. Спирино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адрианов Артур Николаевич
Отец ребёнка: Адрианов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Адрианов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адрианов Николай
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988