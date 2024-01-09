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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1896
Дочь: Адрианова Анфиса Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Смерть
Неизвестно