Евграфова (Инчина) Марья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграфова (Инчина) Марья Михайлова

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

26.09.1874

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Инчин (Мироедов) Михаил Васильев

Мать: Инчина (Хуртина) Степанида Афонасьева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.02.1840

Муж: Федор Евграфов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Лобатова (Мироедова) Фекла Федорова

Отец ребёнка: Федор Евграфов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Фекла Федорова

Отец ребёнка: Федор Евграфов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Мироедов Степан Федоров

Отец ребёнка: Федор Евграфов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Мироедов (Евграфов) Михаил Федоров

Отец ребёнка: Федор Евграфов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Мироедова) Елена Федорова

Отец ребёнка: Федор Евграфов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Елисей Федоров

Отец ребёнка: Федор Евграфов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.09.1874
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости

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