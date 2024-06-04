Евграфова (Инчина) Марья Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти26.09.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.02.1840
Муж: Федор Евграфов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Лобатова (Мироедова) Фекла Федорова
Отец ребёнка: Федор Евграфов
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Фекла Федорова
Отец ребёнка: Федор Евграфов
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Федор Евграфов
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Мироедов (Евграфов) Михаил Федоров
Отец ребёнка: Федор Евграфов
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Мироедова) Елена Федорова
Отец ребёнка: Федор Евграфов
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Елисей Федоров
Отец ребёнка: Федор Евграфов
Смерть
26.09.1874
Причина смерти: от старости