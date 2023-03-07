Лобатова Фекла Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти19.06.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Лобатов Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Борина Агапия Михайловна
Отец ребёнка: Лобатов Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
16.12.1871 ст.
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Лобатов Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лобатов Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобатов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Лобатов Михаил Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.06.1889
Причина смерти: От водянки