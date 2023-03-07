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Лобатова Фекла Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

19.06.1889

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Лобатов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Лобатов Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Борина Агапия Михайловна

Отец ребёнка: Лобатов Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
16.12.1871 ст.

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Лобатов Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобатов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лобатов Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобатов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Лобатов Михаил Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобатов Михаил Матвеев

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.06.1889
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: От водянки
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