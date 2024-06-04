Федор Евграфов
Место рождениядер. Норадбаш, Буинский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.02.1840
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Лобатова (Мироедова) Фекла Федорова
Мать ребёнка: Евграфова (Инчина) Марья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Фекла Федорова
Мать ребёнка: Евграфова (Инчина) Марья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Евграфова (Инчина) Марья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Мироедов (Евграфов) Михаил Федоров
Мать ребёнка: Евграфова (Инчина) Марья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Мироедова) Елена Федорова
Мать ребёнка: Евграфова (Инчина) Марья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Елисей Федоров
Мать ребёнка: Евграфова (Инчина) Марья Михайлова
Смерть
1857