Федор Евграфов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Евграфов

Федор Евграфов

Место рождения

дер. Норадбаш, Буинский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.02.1840

Жена: Евграфова (Инчина) Марья Михайлова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Лобатова (Мироедова) Фекла Федорова

Мать ребёнка: Евграфова (Инчина) Марья Михайлова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Фекла Федорова

Мать ребёнка: Евграфова (Инчина) Марья Михайлова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Мироедов Степан Федоров

Мать ребёнка: Евграфова (Инчина) Марья Михайлова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Мироедов (Евграфов) Михаил Федоров

Мать ребёнка: Евграфова (Инчина) Марья Михайлова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Мироедова) Елена Федорова

Мать ребёнка: Евграфова (Инчина) Марья Михайлова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Елисей Федоров

Мать ребёнка: Евграфова (Инчина) Марья Михайлова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1857
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.