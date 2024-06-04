Инчина (Хуртина) Степанида Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инчина (Хуртина) Степанида Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

14.09.1853

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Хуртин Афанасий Андреев

Мать: Хуртина Марфа Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.01.1814

Муж: Инчин (Мироедов) Михаил Васильев

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Евграфова (Инчина) Марья Михайлова

Отец ребёнка: Инчин (Мироедов) Михаил Васильев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Инчин (Мироедов) Иван Михайлов

Отец ребёнка: Инчин (Мироедов) Михаил Васильев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Сироткина (Инчина) Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Инчин (Мироедов) Михаил Васильев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.09.1853
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от удушья

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