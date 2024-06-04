Инчина (Хуртина) Степанида Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти14.09.1853
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Хуртин Афанасий Андреев
Мать: Хуртина Марфа Дмитриева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1814
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Евграфова (Инчина) Марья Михайлова
Отец ребёнка: Инчин (Мироедов) Михаил Васильев
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Инчин (Мироедов) Иван Михайлов
Отец ребёнка: Инчин (Мироедов) Михаил Васильев
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Сироткина (Инчина) Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Инчин (Мироедов) Михаил Васильев
Смерть
14.09.1853
Причина смерти: от удушья