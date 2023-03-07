Антонова (Глухова) Людмила Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Глухова) Людмила Терентьевна

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Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Глухов Терентий Иванович

Мать: Глухова Федосья Ефимовна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Анатолий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Анатолий Александрович

Смерть
1998
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