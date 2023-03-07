Антонова (Глухова) Людмила Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Глухов Терентий Иванович
Мать: Глухова Федосья Ефимовна
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов Анатолий Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998