Глухова (Григорьева) Федосья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Григорьев Ефим
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Глухов Владимир Терентьевич
Отец ребёнка: Глухов Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Антонова Людмила Терентьевна
Отец ребёнка: Глухов Терентий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972
Москва, город федерального значения Москва