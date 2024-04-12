Глухова (Григорьева) Федосья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова (Григорьева) Федосья Ефимовна

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Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Григорьев Ефим

Мать: не указана

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Глухов Владимир Терентьевич

Отец ребёнка: Глухов Терентий Иванович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Антонова Людмила Терентьевна

Отец ребёнка: Глухов Терентий Иванович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухов Терентий Иванович

Смерть
1972
Москва, город федерального значения Москва
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