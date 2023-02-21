Баннов Гавриил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннов Гавриил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: Баннов Иван Петрович

Мать: Баннова Авдотья Ефремовна

Бракосочетание
04.02.1830

Жена: Баннова Авдотья Яковлевна

Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a3dd10fa-bfe7-44ea-8bb8-edeaaf360030
Рождение ребёнка
27.06.1834

Дочь: Марфа Гаврииловна

Мать ребёнка: Баннова Авдотья Яковлевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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