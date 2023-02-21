Баннов Гавриил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1814
Отец: Баннов Иван Петрович
Бракосочетание
04.02.1830
Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a3dd10fa-bfe7-44ea-8bb8-edeaaf360030
Рождение ребёнка
27.06.1834
Дочь: Марфа Гаврииловна
Мать ребёнка: Баннова Авдотья Яковлевна
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно