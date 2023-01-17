Баннова (Баннова) Авдотья Ефремовна
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти20.11.1842
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Баннов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Баннов Ефим Иванович
Отец ребёнка: Баннов Иван Петрович
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Кованева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Баннов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Отец ребёнка: Баннов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баннов Иван Петрович
Смерть
20.11.1842
Причина смерти: Ломота