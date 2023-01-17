Баннова (Баннова) Авдотья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова (Баннова) Авдотья Ефремовна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

20.11.1842

Пол

Женский

Отец

После 1764 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Ефрем

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Баннов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Баннов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Баннов Иван Петрович

Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Кованева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Баннов Иван Петрович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Баннов Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Баннов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баннов Иван Петрович

Смерть
20.11.1842
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Ломота
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