Баннова (Баннова) Авдотья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова (Баннова) Авдотья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1830

Муж: Баннов Гавриил Иванович

Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a3dd10fa-bfe7-44ea-8bb8-edeaaf360030
Рождение ребёнка
27.06.1834

Дочь: Марфа Гаврииловна

Отец ребёнка: Баннов Гавриил Иванович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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