Баннова (Баннова) Авдотья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1830
Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a3dd10fa-bfe7-44ea-8bb8-edeaaf360030
Рождение ребёнка
27.06.1834
Дочь: Марфа Гаврииловна
Отец ребёнка: Баннов Гавриил Иванович
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно