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Баннов Иван Петрович

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

06.05.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Баннов Петр Иванович

Мать: Баннова Анисья Петровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Первое упоминание фамилии датируется 1834 годом в записи Ревизской сказки (VIII ревизия) о семье Ивана Петровича Баннова. Этимология фамилия неизвестна.
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Баннова Авдотья Ефремовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Баннов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Баннова Авдотья Ефремовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Баннов Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Баннова Авдотья Ефремовна

Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Кованева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Баннова Авдотья Ефремовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баннова Авдотья Ефремовна

Смерть
06.05.1853
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость