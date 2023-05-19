Баннов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти06.05.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1773
Отец: Баннов Петр Иванович
Мать: Баннова Анисья Петровна
Первое упоминание фамилии датируется 1834 годом в записи Ревизской сказки (VIII ревизия) о семье Ивана Петровича Баннова. Этимология фамилия неизвестна.
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Баннова Авдотья Ефремовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Баннов Ефим Иванович
Мать ребёнка: Баннова Авдотья Ефремовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Мать ребёнка: Баннова Авдотья Ефремовна
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Кованева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Баннова Авдотья Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.1853
Причина смерти: Естественная смерть/старость