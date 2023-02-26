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Платошин Павел

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Место рождения

д.Холопово Перемышльского уезда

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: Платошина Наталья

д.Холопово Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Платошин Иван Павлович

Мать ребёнка: Платошина Евдокия Петрова

д.Холопово Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1894

Сын: Платошин Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Платошина Евдокия Петрова

д.Холопово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1902

Сын: Платошин Михаил

Мать ребёнка: Платошина Евдокия Петрова

д.Холопово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Платошин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Платошина Евдокия Петрова

д.Холопово Перемышльского уезда
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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