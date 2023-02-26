Платошин Павел
Место рожденияд.Холопово Перемышльского уезда
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: Платошина Наталья
д.Холопово Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1890
Мать ребёнка: Платошина Евдокия Петрова
д.Холопово Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Платошина Евдокия Петрова
д.Холопово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1902
Сын: Платошин Михаил
Мать ребёнка: Платошина Евдокия Петрова
д.Холопово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
До 1905
Сын: Платошин Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Платошина Евдокия Петрова
д.Холопово Перемышльского уезда
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно