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Платошин Фёдор Павлович

Место рождения

д.Холопово Бабынинского р-на

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Платошин Павел

Мать: Платошина Евдокия Петрова

д.Холопово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
01.01.1924

Сын: Платошин Павел

Мать ребёнка: Платошина Ксения Петровна

д.Холопово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1926

Сын: Платошин Виктор

Мать ребёнка: Платошина Ксения Петровна

д.Холопово Бабынинского р-на
Смерть
Неизвестно