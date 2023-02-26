Платошин Фёдор Павлович
Место рожденияд.Холопово Бабынинского р-на
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Платошин Павел
д.Холопово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
01.01.1924
Сын: Платошин Павел
Мать ребёнка: Платошина Ксения Петровна
д.Холопово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1926
Сын: Платошин Виктор
Мать ребёнка: Платошина Ксения Петровна
д.Холопово Бабынинского р-на
Смерть
Неизвестно