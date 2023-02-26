Платошин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платошин Иван Павлович

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Место рождения

д.Холопово Перемышльского уезда

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: Платошин Павел

Мать: Платошина Евдокия Петрова

д.Холопово Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1910

Сын: Платошин Ефим

Мать ребёнка: ?

д.Каторгино Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1916

Сын: Платошин Пётр Иванович

Мать ребёнка: ?

д.Холопово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1921

Сын: Платошин Сергей

Мать ребёнка: ?

д.Холопово Бабынинского р-на
Смерть
Неизвестно
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