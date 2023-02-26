Платошин Иван Павлович
Место рожденияд.Холопово Перемышльского уезда
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: Платошин Павел
д.Холопово Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1910
Сын: Платошин Ефим
Мать ребёнка: ?
д.Каторгино Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: ?
д.Холопово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1921
Сын: Платошин Сергей
Мать ребёнка: ?
д.Холопово Бабынинского р-на
Смерть
Неизвестно