Платошина Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платошина Евдокия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Платошин Иван Павлович

Отец ребёнка: Платошин Павел

д.Холопово Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1894

Сын: Платошин Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Платошин Павел

д.Холопово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1902

Сын: Платошин Михаил

Отец ребёнка: Платошин Павел

д.Холопово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Платошин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Платошин Павел

д.Холопово Перемышльского уезда
Смерть
Неизвестно
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