Платошина Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1890
Отец ребёнка: Платошин Павел
д.Холопово Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Платошин Павел
д.Холопово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1902
Сын: Платошин Михаил
Отец ребёнка: Платошин Павел
д.Холопово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
До 1905
Сын: Платошин Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Платошин Павел
д.Холопово Перемышльского уезда
Смерть
Неизвестно