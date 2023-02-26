Платошина Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платошина Ксения Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1924

Сын: Платошин Павел

Отец ребёнка: Платошин Фёдор Павлович

д.Холопово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1926

Сын: Платошин Виктор

Отец ребёнка: Платошин Фёдор Павлович

д.Холопово Бабынинского р-на
Смерть
Неизвестно
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