Платошина (Васильева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платошина (Васильева) Наталья

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Место рождения

Холопово

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Холопово
Рождение ребёнка
1862

Сын: Платошин Иван

Отец ребёнка: не указан

д.Холопово Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1866

Сын: Платошин Павел

Отец ребёнка: не указан

д.Холопово Перемышльского уезда
Смерть
Неизвестно
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