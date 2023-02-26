Платошина (Васильева) Наталья
Место рожденияХолопово
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Холопово
Рождение ребёнка
1862
Сын: Платошин Иван
Отец ребёнка: не указан
д.Холопово Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1866
Сын: Платошин Павел
Отец ребёнка: не указан
д.Холопово Перемышльского уезда
Смерть
Неизвестно