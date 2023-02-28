Фёдор Григорьев
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти23.01.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765
Сын: Григорий Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1769
Сын: Терентий Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1777
Сын: Конон Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Белоусова Агрипина Фёдорова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1778
Сын: Парфен Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1778
Сын: Лука Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Ирина Фёдорова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1785
Сын: Юда Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иосиф Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Смерть
23.01.1800