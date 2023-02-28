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Фёдор Григорьев

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

23.01.1800

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Григорий

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Терентий Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Конон Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Белоусова Агрипина Фёдорова

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Парфен Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Лука Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Ирина Фёдорова

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Юда Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Иосиф Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.01.1800
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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