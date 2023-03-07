Белоусова Агрипина Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Фёдор Григорьев
Мать: ?
Бракосочетание
27.09.1797
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иов Иосифов
Отец ребёнка: Белоусов Иосиф Яковлев
Рождение ребёнка
10.06.1803
Отец ребёнка: Белоусов Иосиф Яковлев
Рождение ребёнка
02.04.1806
Отец ребёнка: Белоусов Иосиф Яковлев
Рождение ребёнка
02.02.1808
Отец ребёнка: Белоусов Иосиф Яковлев
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Белоусов Иосиф Яковлев
Смерть
Неизвестно