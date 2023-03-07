Белоусова Агрипина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Агрипина Фёдорова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Фёдор Григорьев

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.09.1797

Муж: Белоусов Иосиф Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1800

Сын: Иов Иосифов

Отец ребёнка: Белоусов Иосиф Яковлев

Рождение ребёнка
10.06.1803

Сын: Белоусов Фёдор Иосифов

Отец ребёнка: Белоусов Иосиф Яковлев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1806

Сын: Белоусов Ефимий Иосифов

Отец ребёнка: Белоусов Иосиф Яковлев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1808

Сын: Белоусов Семён Иосифов

Отец ребёнка: Белоусов Иосиф Яковлев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Белоусов Василий Иосифов

Отец ребёнка: Белоусов Иосиф Яковлев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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