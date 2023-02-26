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Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Терентий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Конон Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Белоусова Агрипина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Парфен Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Лука Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Ирина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Юда Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Иосиф Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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