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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Григорий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
1769
Сын: Терентий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
1777
Сын: Конон Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Белоусова Агрипина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
1778
Сын: Парфен Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
1778
Сын: Лука Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Ирина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
1785
Сын: Юда Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иосиф Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев