Белоусов Иосиф Яковлев
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Белоусов Яков Михайлов
Бракосочетание
27.09.1797
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иов Иосифов
Мать ребёнка: Белоусова Агрипина Фёдорова
Рождение ребёнка
10.06.1803
Мать ребёнка: Белоусова Агрипина Фёдорова
Рождение ребёнка
02.04.1806
Мать ребёнка: Белоусова Агрипина Фёдорова
Рождение ребёнка
02.02.1808
Мать ребёнка: Белоусова Агрипина Фёдорова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Белоусова Агрипина Фёдорова
Смерть
1835