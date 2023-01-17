Белоусов Иосиф Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоусов Иосиф Яковлев

Белоусов Иосиф Яковлев

avatar

Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Белоусов Яков Михайлов

Мать: Белоусова Агрипина Ильина

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.09.1797

Жена: Белоусова Агрипина Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1800

Сын: Иов Иосифов

Мать ребёнка: Белоусова Агрипина Фёдорова

Рождение ребёнка
10.06.1803

Сын: Белоусов Фёдор Иосифов

Мать ребёнка: Белоусова Агрипина Фёдорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1806

Сын: Белоусов Ефимий Иосифов

Мать ребёнка: Белоусова Агрипина Фёдорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1808

Сын: Белоусов Семён Иосифов

Мать ребёнка: Белоусова Агрипина Фёдорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Белоусов Василий Иосифов

Мать ребёнка: Белоусова Агрипина Фёдорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1835
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close