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Безроднова (Вербина) Ульяна Ивановна

Место рождения

Копосово, Сормовский район, Нижегородская губерния

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Вербин (Верба) Иван Федотович

Мать: Вербина Матрена Никитична

Копосово, Сормовский район, Нижегородская губерния
Копосова ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безродный Григорий Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Половодова (Безроднова) Марья Григорьевна

Отец ребёнка: Безродный Григорий Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Безроднова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Безродный Григорий Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Смерть
Неизвестно

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