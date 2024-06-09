Безроднова (Вербина) Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Копосова ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Половодова (Безроднова) Марья Григорьевна
Отец ребёнка: Безродный Григорий Григорьевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Безроднова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Безродный Григорий Григорьевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Смерть
Неизвестно