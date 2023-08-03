Безродный Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безродный Григорий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безродный Григорий Дементьевич

Мать: Безроднова Агрофена Степановна

ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Безроднова Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Безроднова Ульяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Безроднова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Безроднова Ульяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безроднова Ульяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Арест
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
По многим воровствам его отправлен в екатеринбург
Смерть
Неизвестно
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