Безродный Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Безроднова Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Безроднова Ульяна Ивановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Безроднова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Безроднова Ульяна Ивановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Арест
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
По многим воровствам его отправлен в екатеринбург
Смерть
Неизвестно