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Безродный Григорий Дементьевич

Место рождения

Лебедево, Семеновский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1665 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Лебедево, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 19 оборот
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безродный Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Безроднова Агрофена Степановна

ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безроднова Агрофена Степановна

Смерть
1753
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 19 оборот

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