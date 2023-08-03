Безродный Григорий Дементьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1680
Дата смерти1753
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 19 оборот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безродный Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Безроднова Агрофена Степановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1753
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 19 оборот