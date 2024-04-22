Вербин Иван Федотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиДо 1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: Федот Иванов
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист Копосово Глав библ. Трамп. Сер. Лавоп1906, отдел13Д593,371 об
Бракосочетание
Около 1714
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: Вербина Матрена Никитична
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Безроднова Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Вербина Матрена Никитична
Копосова ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: Вербина Матрена Никитична
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Торопова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Вербина Матрена Никитична
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1а оборот Свято-Троицкой Сергиевой( копосово)
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Вербина Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Вербина Матрена Никитична
Место жительства
С 1728
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист Перепись 1735 года 136 запись
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Митюгова Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Вербина Матрена Никитична
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 9 оборот
Смерть
До 1756