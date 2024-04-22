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Вербин Иван Федотович

Место рождения

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

До 1756

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Федот Иванов

Мать: не указана

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист Копосово Глав библ. Трамп. Сер. Лавоп1906, отдел13Д593,371 об
Бракосочетание
Около 1714

Жена: Вербина Матрена Никитична

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Вербин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Вербина Матрена Никитична

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Безроднова Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Вербина Матрена Никитична

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
Копосова ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Вербин Филип Иванович

Мать ребёнка: Вербина Матрена Никитична

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Торопова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Вербина Матрена Никитична

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1а оборот Свято-Троицкой Сергиевой( копосово)
Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Вербина Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Вербина Матрена Никитична

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
Место жительства
С 1728
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист Перепись 1735 года 136 запись
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Митюгова Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Вербина Матрена Никитична

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 9 оборот
Смерть
До 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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