Вербина Матрена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербина Матрена Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1714

Муж: Вербин Иван Федотович

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Вербин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Вербин Иван Федотович

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Безроднова Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Вербин Иван Федотович

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
Копосова ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Вербин Филип Иванович

Отец ребёнка: Вербин Иван Федотович

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Торопова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Вербин Иван Федотович

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1а оборот Свято-Троицкой Сергиевой( копосово)
Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Вербина Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Вербин Иван Федотович

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Митюгова Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Вербин Иван Федотович

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 9 оборот
Смерть
Неизвестно
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