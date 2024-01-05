Вербина Матрена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1714
Рождение ребёнка
Около 1715
Отец ребёнка: Вербин Иван Федотович
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Безроднова Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Вербин Иван Федотович
Копосова ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 20 лист
Рождение ребёнка
Около 1719
Отец ребёнка: Вербин Иван Федотович
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Торопова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Вербин Иван Федотович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1а оборот Свято-Троицкой Сергиевой( копосово)
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Вербина Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Вербин Иван Федотович
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Митюгова Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Вербин Иван Федотович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 9 оборот
Смерть
Неизвестно