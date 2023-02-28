Талдыкин Ефим Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Талдыкин Тимофей Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Талдыкин Василий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Талдыкин Терентий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Талдыкин Александр Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1824