Талдыкин Ефим Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкин Ефим Тимофеевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Талдыкин Тимофей Степанович

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Талдыкин Корней Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Талдыкин Василий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Талдыкин Никита Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Талдыкин Терентий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Талдыкин Александр Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Талдыкин Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1824
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