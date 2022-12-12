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Талдыкин Терентий Ефимович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Талдыкин Ефим Тимофеевич

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Талдыкина Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Семеновна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Талдыкина Хиония (Фиона) Терентьевна

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Семеновна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Талдыкин Мирон Терентьевич

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Семеновна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Талдыкин Федор Терентьевич

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Семеновна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Евфросинья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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