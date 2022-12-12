Талдыкин Терентий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Талдыкин Ефим Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Талдыкина Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Семеновна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Талдыкина Хиония (Фиона) Терентьевна
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Семеновна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Талдыкин Мирон Терентьевич
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Семеновна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Талдыкин Федор Терентьевич
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно