Талдыкин Василий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Талдыкин Ефим Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Талдыкин Евграф Васильевич
Мать ребёнка: Талдыкина Акилина Фоминична
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Талдыкина Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Талдыкина Акилина Фоминична
Рождение ребёнка
1831
Сын: Талдыкин Аксен Васильевич
Мать ребёнка: Талдыкина Акилина Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1842