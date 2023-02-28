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Талдыкин Василий Ефимович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Талдыкин Ефим Тимофеевич

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Талдыкин Евграф Васильевич

Мать ребёнка: Талдыкина Акилина Фоминична

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Талдыкина Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Талдыкина Акилина Фоминична

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Талдыкин Аксен Васильевич

Мать ребёнка: Талдыкина Акилина Фоминична

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Акилина Фоминична

Смерть
1842
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