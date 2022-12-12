Талдыкина Акилина Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Акилина Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Талдыкин Евграф Васильевич

Отец ребёнка: Талдыкин Василий Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Талдыкина Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Талдыкин Василий Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Талдыкин Аксен Васильевич

Отец ребёнка: Талдыкин Василий Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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