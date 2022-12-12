Талдыкина Акилина Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Талдыкин Евграф Васильевич
Отец ребёнка: Талдыкин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Талдыкина Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Талдыкин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Талдыкин Аксен Васильевич
Отец ребёнка: Талдыкин Василий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно