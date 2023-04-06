Талдыкин Тимофей Степанович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Талдыкин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Талдыкин Семен Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Талдыкин Филипп Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно