Хмелевская Пелагея Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1800 по 1804
Дата смерти16.03.1861 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1800 по 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: (Хмелевская) Агафья Митрофанова
Отец ребёнка: Хмелевский Митрофан Епифанов
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Хмелевский Александр Митрофанов
Отец ребёнка: Хмелевский Митрофан Епифанов
Рождение ребёнка
21.05.1827 ст.
Дочь: (Хмелевская) Федосья Митрофанова
Отец ребёнка: Хмелевский Митрофан Епифанов
Рождение ребёнка
08.12.1830 ст.
Сын: Хмелевский Павел Митрофанов
Отец ребёнка: Хмелевский Митрофан Епифанов
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: (Хмелевская) Аграфена Митрофанова
Отец ребёнка: Хмелевский Митрофан Епифанов
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: Хмелевская (Хмелевская) Степанида Митрофанова
Отец ребёнка: Хмелевский Митрофан Епифанов
Рождение ребёнка
10.01.1841 ст.
Сын: Хмелевский Кирил Митрофанов
Отец ребёнка: Хмелевский Митрофан Епифанов
Смерть
16.03.1861 ст.
от простуды