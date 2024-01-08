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Хмелевская Пелагея Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1800 по 1804

Дата смерти

16.03.1861 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1800 по 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевский Митрофан Епифанов

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: (Хмелевская) Агафья Митрофанова

Отец ребёнка: Хмелевский Митрофан Епифанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Хмелевский Александр Митрофанов

Отец ребёнка: Хмелевский Митрофан Епифанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1827 ст.

Дочь: (Хмелевская) Федосья Митрофанова

Отец ребёнка: Хмелевский Митрофан Епифанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1830 ст.

Сын: Хмелевский Павел Митрофанов

Отец ребёнка: Хмелевский Митрофан Епифанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: (Хмелевская) Аграфена Митрофанова

Отец ребёнка: Хмелевский Митрофан Епифанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: Хмелевская (Хмелевская) Степанида Митрофанова

Отец ребёнка: Хмелевский Митрофан Епифанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1841 ст.

Сын: Хмелевский Кирил Митрофанов

Отец ребёнка: Хмелевский Митрофан Епифанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
16.03.1861 ст.
Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
от простуды

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