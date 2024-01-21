Хмелевская (Хмелевская) Степанида Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская (Хмелевская) Степанида Митрофанова

Место рождения

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: Хмелевский Митрофан Епифанов

Мать: Хмелевская Пелагея Григорьева

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Бракосочетание
13.11.1853 ст.

Муж: Хмелевский Александр Михайлов

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1855 ст.

Сын: Хмелевский Яков Александров

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Михайлов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1856 ст.

Дочь: (Хмелевская) Пелагея Александрова

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Михайлов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1858 ст.

Дочь: (Хмелевская) Ефросиния Александрова

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Михайлов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1861 ст.

Дочь: Хмелевская Вера Александровна

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Михайлов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1863 ст.

Дочь: (Хмелевская) Праскева Александрова

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Михайлов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1866 ст.

Дочь: (Хмелевская) Мария Александрова

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Михайлов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
1867 ст.

Сын: Хмелевский Зиновий Александров

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Михайлов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1870 ст.

Дочь: Евфимия Александрова

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Михайлов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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