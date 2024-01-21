Хмелевская (Хмелевская) Степанида Митрофанова
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Бракосочетание
13.11.1853 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1855 ст.
Сын: Хмелевский Яков Александров
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
04.10.1856 ст.
Дочь: (Хмелевская) Пелагея Александрова
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
20.09.1858 ст.
Дочь: (Хмелевская) Ефросиния Александрова
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
16.09.1861 ст.
Дочь: Хмелевская Вера Александровна
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
10.10.1863 ст.
Дочь: (Хмелевская) Праскева Александрова
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
05.08.1866 ст.
Дочь: (Хмелевская) Мария Александрова
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
1867 ст.
Сын: Хмелевский Зиновий Александров
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
06.07.1870 ст.
Дочь: Евфимия Александрова
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Михайлов
Смерть
Неизвестно