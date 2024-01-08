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Хмелевский Кирил Митрофанов

Место рождения

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

Дата рождения

10.01.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1841 ст.

Отец: Хмелевский Митрофан Епифанов

Мать: Хмелевская Пелагея Григорьева

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелевская (Яковлева) Екатерина Карпова

Крещение
12.01.1841 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.06.1860 ст.

Сын: Хмелевский Варфоломей Кирилов

Мать ребёнка: Хмелевская (Яковлева) Екатерина Карпова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1862 ст.

Сын: Хмелевский Михаил Кирилов

Мать ребёнка: Хмелевская (Яковлева) Екатерина Карпова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
1865 ст.

Дочь: Хмелевская Марфа Кирилова

Мать ребёнка: Хмелевская (Яковлева) Екатерина Карпова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
30.12.1865 ст.

Дочь: (Хмелевская) Мария Кирилова

Мать ребёнка: Хмелевская (Яковлева) Екатерина Карпова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1869 ст.

Дочь: Хмелевская Анна Кирилова

Мать ребёнка: Хмелевская (Яковлева) Екатерина Карпова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1875 ст.

Сын: Хмельнов (Хмелевский) Дмитрий Кирилов

Мать ребёнка: Хмелевская (Яковлева) Екатерина Карпова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Крещение 20.10.1875 Восприменики - с. Солодилова д. Горки отставной офицер Евсей Карпов Яковлев, д. Алексеевки вдова Марфа Емельянова
Рождение ребёнка
11.06.1878 ст.

Сын: Хмелевский Иван Кирилов

Мать ребёнка: Хмелевская (Яковлева) Екатерина Карпова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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