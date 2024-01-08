Хмелевский Кирил Митрофанов
Место рождения
Дата рождения10.01.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1841 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
12.01.1841 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.06.1860 ст.
Сын: Хмелевский Варфоломей Кирилов
Мать ребёнка: Хмелевская (Яковлева) Екатерина Карпова
Рождение ребёнка
16.11.1862 ст.
Сын: Хмелевский Михаил Кирилов
Мать ребёнка: Хмелевская (Яковлева) Екатерина Карпова
Рождение ребёнка
1865 ст.
Дочь: Хмелевская Марфа Кирилова
Мать ребёнка: Хмелевская (Яковлева) Екатерина Карпова
Рождение ребёнка
30.12.1865 ст.
Дочь: (Хмелевская) Мария Кирилова
Мать ребёнка: Хмелевская (Яковлева) Екатерина Карпова
Рождение ребёнка
10.10.1869 ст.
Дочь: Хмелевская Анна Кирилова
Мать ребёнка: Хмелевская (Яковлева) Екатерина Карпова
Рождение ребёнка
19.10.1875 ст.
Сын: Хмельнов (Хмелевский) Дмитрий Кирилов
Мать ребёнка: Хмелевская (Яковлева) Екатерина Карпова
Крещение 20.10.1875 Восприменики - с. Солодилова д. Горки отставной офицер Евсей Карпов Яковлев, д. Алексеевки вдова Марфа Емельянова
Рождение ребёнка
11.06.1878 ст.
Мать ребёнка: Хмелевская (Яковлева) Екатерина Карпова
Смерть
Неизвестно