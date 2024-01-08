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Хмелевский Александр Митрофанов

Место рождения

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

22.12.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Хмелевский Митрофан Епифанов

Мать: Хмелевская Пелагея Григорьева

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Бракосочетание
06.11.1842 ст.

Жена: Хмелевская Ирина Захарова

Рождение ребёнка
30.10.1844 ст.

Сын: Хмелевский Павел Александров

Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1848 ст.

Дочь: (Хмелевская) Ксения Александрова

Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1849 ст.

Дочь: (Хмелевская) Мария Александрова

Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1851 ст.

Сын: Хмелевский Феофан Александров

Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1853 ст.

Дочь: (Хмелевская) Мария Александрова

Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1855 ст.

Сын: Хмелевский Федор Александров

Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Хмелевский Сергей Александров

Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1857 ст.

Сын: Хмелевский Андрей Александров

Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1860 ст.

Дочь: (Хмелевская) Иусения Александрова

Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1862 ст.

Сын: Хмелевский Мефодий Александров

Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1864 ст.

Дочь: Хмелевская Пелагея Александрова

Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1866 ст.

Дочь: (Хмелевская) Мария Александрова

Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
22.12.1890 ст.
Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

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