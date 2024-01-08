Хмелевский Александр Митрофанов
Место рождения
Дата рождения1826 ст.
Дата смерти22.12.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Бракосочетание
06.11.1842 ст.
Рождение ребёнка
30.10.1844 ст.
Сын: Хмелевский Павел Александров
Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова
Рождение ребёнка
17.01.1848 ст.
Дочь: (Хмелевская) Ксения Александрова
Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова
Рождение ребёнка
03.02.1849 ст.
Рождение ребёнка
18.03.1851 ст.
Сын: Хмелевский Феофан Александров
Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова
Рождение ребёнка
24.01.1853 ст.
Рождение ребёнка
01.06.1855 ст.
Сын: Хмелевский Федор Александров
Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Хмелевский Сергей Александров
Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова
Рождение ребёнка
12.08.1857 ст.
Сын: Хмелевский Андрей Александров
Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова
Рождение ребёнка
10.01.1860 ст.
Дочь: (Хмелевская) Иусения Александрова
Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова
Рождение ребёнка
21.06.1862 ст.
Сын: Хмелевский Мефодий Александров
Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова
Рождение ребёнка
26.05.1864 ст.
Дочь: Хмелевская Пелагея Александрова
Мать ребёнка: Хмелевская Ирина Захарова
Рождение ребёнка
28.01.1866 ст.
Смерть
22.12.1890 ст.